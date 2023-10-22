Магучих уступила представительнице Нидерландов звание лучшей легкоатлетки Европы 2023 года

Состоялось голосование за звание лучшей легкоатлетки Европы 2023 года. На престижную награду претендовала украинка Ярослава Магучих.

Чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих попала в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы. Победительница определилась по итогам голосования болельщиков, журналистов, экспертов и национальных ассоциаций.

Читайте также Звезды украинского спорта Свитолина, Магучих и Харлан стали лицом журнала Vogue Ukraine

Все признания еще впереди

К сожалению, Ярослава проиграла голосование. Победительницей номинации стала нидерландская бегунья Фемке Болл. Кстати, титулованная спортсменка завоевала эту награду второй раз подряд.

Фемке Бол – лучшая легкоатлетка Европы / European Athletics

Нидерландская бегунья в 2023 году завоевала две золотые награды чемпионата мира: в беге на 400 метров и в эстафете 4х400.

Триумфальный сезон Магучих