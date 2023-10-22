Магучих уступила представительнице Нидерландов звание лучшей легкоатлетки Европы 2023 года
Источник:European Athletics
Состоялось голосование за звание лучшей легкоатлетки Европы 2023 года. На престижную награду претендовала украинка Ярослава Магучих.
Чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих попала в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы. Победительница определилась по итогам голосования болельщиков, журналистов, экспертов и национальных ассоциаций.
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Все признания еще впереди
К сожалению, Ярослава проиграла голосование. Победительницей номинации стала нидерландская бегунья Фемке Болл. Кстати, титулованная спортсменка завоевала эту награду второй раз подряд.
Фемке Бол – лучшая легкоатлетка Европы / European Athletics
Нидерландская бегунья в 2023 году завоевала две золотые награды чемпионата мира: в беге на 400 метров и в эстафете 4х400.
Триумфальный сезон Магучих
- Напомним, что Ярослава Магучих также претендует на звание атлетки года по версии World Athletics. Финалисток престижной премии объявят 13-14 ноября, а победительницу – 11 декабря
- Отметим, что 2023 год стал очень успешным для украинской легкоатлетки. Ярослава впервые в карьере стала чемпионкой мира и Европейских игр по прыжкам в высоту. На счету украинки "золото" чемпионата Европы в помещении. Также Магучих выиграла 3 этапа и Суперфинал Бриллиантовой лиги.