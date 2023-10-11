Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии World Athletics. Украинка борется за еще один престижный трофей.

Достойно внимания Медальный почин "сине-желтых": украинские фехтовальщицы завоевали "серебро" Кубка Европы

Подтвердить класс

Магучих получает лучшие награды и самые ценные трофеи, в частности, в нынешнем сезоне Ярослава стала чемпионкой мира и триумфатором Бриллиантовой лиги, выиграв три этапа и суперфинал. Таких выдающихся достижений хватило украинской легкоатлетке, чтобы быть номинированной на звание лучшей во всем мире версии World Athletics. Но вот у Магучих достойных конкуренток хоть отбавляй.

Остальные претендентки

  • Тигист Ассефа (Эфиопия), обладательница мирового рекорда в марафоне
  • Фэмке Бол (Нидерланды), чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами
  • Шерика Джексон (Ямайка), чемпионка Бриллиантовой лиги в беге на 100 и 200 метров
  • Фаит Кипьегон (Кения), чемпионка мира в беге на 1500 и 5000 метров
  • Харука Китагути (Япония), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в метании копья
  • Мария Перес (Испания), чемпионка мира по спортивной ходьбе на 20 и 35 километров
  • Гудаф Цегай (Эфиопия), чемпионка мира в беге на 10 000 метров и триумфаторка Бриллиантовой лиги в беге на 5000 метров
  • Ша'Керри Ричардсон (США), чемпионка мира в беге на 100 метров
  • Юлимар Рохас (Венесуэла), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в тройном прыжке
  • Винфред Яви (Бахрейн), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в беге на 3000 метров с барьерами

Ярослава Магучих / инстаграмм спортсменки

Стоит отметить, что голосование за звание лучшей атлетки года завершится 28 октября, финалисток же объявят 13-14 ноября, а победительницу - 11 декабря. Напомним, что в 2022-м спортсменкой года стала бегунья Сидни Маклафлин из США.