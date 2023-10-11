Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии World Athletics. Украинка борется за еще один престижный трофей.
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Магучих получает лучшие награды и самые ценные трофеи, в частности, в нынешнем сезоне Ярослава стала чемпионкой мира и триумфатором Бриллиантовой лиги, выиграв три этапа и суперфинал. Таких выдающихся достижений хватило украинской легкоатлетке, чтобы быть номинированной на звание лучшей во всем мире версии World Athletics. Но вот у Магучих достойных конкуренток хоть отбавляй.
Остальные претендентки
- Тигист Ассефа (Эфиопия), обладательница мирового рекорда в марафоне
- Фэмке Бол (Нидерланды), чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами
- Шерика Джексон (Ямайка), чемпионка Бриллиантовой лиги в беге на 100 и 200 метров
- Фаит Кипьегон (Кения), чемпионка мира в беге на 1500 и 5000 метров
- Харука Китагути (Япония), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в метании копья
- Мария Перес (Испания), чемпионка мира по спортивной ходьбе на 20 и 35 километров
- Гудаф Цегай (Эфиопия), чемпионка мира в беге на 10 000 метров и триумфаторка Бриллиантовой лиги в беге на 5000 метров
- Ша'Керри Ричардсон (США), чемпионка мира в беге на 100 метров
- Юлимар Рохас (Венесуэла), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в тройном прыжке
- Винфред Яви (Бахрейн), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в беге на 3000 метров с барьерами
Ярослава Магучих / инстаграмм спортсменки
Стоит отметить, что голосование за звание лучшей атлетки года завершится 28 октября, финалисток же объявят 13-14 ноября, а победительницу - 11 декабря. Напомним, что в 2022-м спортсменкой года стала бегунья Сидни Маклафлин из США.