Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская понемногу превращается в певицу. Теннисистка завтра официально представит свою новую песню.

Своим тизером новой песни поделилась теннисистка в своем Instagram.

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Новая песня теннисистки

Новую композицию она представляет завтра, 1 августа, для широкой публики.

Первую свою песню девушка выпустила еще в мае под под названием "Тысячи меня".

Добавим, что ранее WTA сняла историю о жизни талантливой теннисистки. Также Даяна Ястремская стала главной героиней социального мультфильма о борьбе против коронавируса. А в начале карантина создала штаб для поддержки людей.

Карьера Дайаны Ястремской