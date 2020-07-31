Новая песня теннисистки Дайаны Ястремской: дата премьеры
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская понемногу превращается в певицу. Теннисистка завтра официально представит свою новую песню.
Своим тизером новой песни поделилась теннисистка в своем Instagram.
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Новая песня теннисистки
Новую композицию она представляет завтра, 1 августа, для широкой публики.
Первую свою песню девушка выпустила еще в мае под под названием "Тысячи меня".
Добавим, что ранее WTA сняла историю о жизни талантливой теннисистки. Также Даяна Ястремская стала главной героиней социального мультфильма о борьбе против коронавируса. А в начале карантина создала штаб для поддержки людей.
Карьера Дайаны Ястремской
- На юниорском уровне Ястремская достигала шестой ступени мирового рейтинга, была финалисткой Уимблдонского турнира 2016 среди девушек в одиночном разряде, а также финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде.
- На взрослом уровне дебют Дайаны в турнирах WTA состоялся 2016 на Istanbul Cup. В следующем году на этом же турнире она одержала свою первую победу, одолев в первом круге Андреу Петкович.
- В июле 2018 году Ястремская поднялась в первую сотню рейтинга теннисисток, первой из тех, кто родился в 2000-х годах. 14 октября того же года она получила свой первый титул в WTA туре на турнире Hong Kong Tennis Open. Украинка победила в финале 24-ю ракетку мира, китаянку Ван Цян. В течение турнира Даяна не отдала своим соперницам ни одного сета и установила рекорд Украины, получив титул в возрасте 18 лет и 4 месяца.