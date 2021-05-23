Украинка Екатерина Кривая – бронзовый призер чемпионата Европы по карате

Украинская сборная завоевала три медали на чемпионате Европы по карате в Хорватии. "Бронзу" принесла Екатерина Кривая.

"Бронза" в Хорватии

Екатерина Кривая потерпела на чемпионате Европы по карате только одно поражение. Ее обидчицей в полуфинале стала немка Шари Гурбич 0:4. Это стало проблемой, чтобы побороться на бронзу.

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Украинка вышла в малый финал женского кумитэ до 50 кг, где ее ждал поединок против представительницы Сербии Елены Миливойчевич. Наша опытная каратистка отдала все силы и разбила соперницу со счетом 5:0.

До этого Екатерина стала победительницей группы, нанеся поражения боснийке (2:0), каратисткам из Люксембурга (1:0) и Черногории (4:3). Кривая – бронзовый призер Европы. Титулованная спортсменка принесла вторую награду в копилку сборной Украины на турнире в Хорватии.