В финале Станислав Горуна победил главного фаворита соревнований – Рафаэля Агаева из Азербайджана, который является 5-кратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы, а также победителем Всемирных и Европейских игр.

Примечательно Каратист Горуна об уличном бое с Ломаченко: ставлю на себя

Оба соперника провели бой достаточно осторожно, так как понимали цену ошибки. Поэтому все решилось на последней минуте боя. Первым балл заработал Агаев. И за шесть секунд до конца Горуна провел удачную атаку – удар ногой в голову, за которую ему зачислили 3 балла. Именно это и принесло украинцу заслуженную победу со счетом 3:1. И с ней и звание чемпиона Европы.

Для Горуна это первое золото чемпионата Европы в карьере. Как и для мужской сборной по карате.

Еще одну золотую медаль для Украины на 56-м Чемпионате Европы по каратэ, который проходит в Порече (Хорватия), может принести Анита Серегина. Она выступает в весовой категории до 61 килограмма.