"Бронза" в Хорватии Екатерина Кривая потерпела на чемпионате Европы по карате только одно поражение. Ее обидчицей в полуфинале стала немка Шари Гурбич 0:4. Это стало проблемой, чтобы побороться на бронзу. Интересно увидеть Как украинский каратист Горуна "вынес" легенду в финале чемпионата Европы: видео Украинка вышла в малый финал женского кумитэ до 50 кг, где ее ждал поединок против представительницы Сербии Елены Миливойчевич. Наша опытная каратистка отдала все силы и разбила соперницу со счетом 5:0. До этого Екатерина стала победительницей группы, нанеся поражения боснийке(2:0), каратисткамиз Люксембурга (1:0) и Черногории (4:3). Кривая – бронзовый призер Европы. Титулованная спортсменка принесла вторую награду в копилку сборной Украины на турнире в Хорватии. До этого Станислав Горуна переписал историю украинского карате, став чемпионом. Для него это первое золото чемпионата Европы в карьере. Как и для мужской сборной по карате. Третью медаль для нашей страны получила Анита Серегина в весе до 61 килограмма, она завоевала "серебро".