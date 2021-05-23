22 мая стал историческим для украинского каратэ. Обладатель олимпийской лицензии Станислав Горуна впервые в своей карьере выиграл золотую награду чемпионата Европы.

К теме Станислав Горуна стал чемпионом Европы по каратэ

В эмоциональном финале в весе 75 килограммов на украинском ждал сложный бой против 5-кратного чемпиона мира, 11-кратного чемпиона Европы, победителя Всемирных и Европейских игр Рафаэля Агаева из Азербайджана. Но наш спортсмен успешно сдал этот экзамен.

Станислав вырвал победу точным ударом ногой в голову всего за 6 секунд до завершения поединка. Именно это и принесло украинцу заслуженную победу со счетом 3:1. Горуна – чемпион Европы.