"Бронза" у Хорватії

Катерина Крива зазнала на чемпіонаті Європи з карате лише однієї поразки.Її кривдницею у півфіналі стала німкеня Шарі Гурбіч 0:4. Це стало проблемою, щоб поборотись на бронзу.

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Українка вийшла у малий фінал жіночого куміте до 50 кілограмів, де на неї чекав поєдинок проти представниці Сербії Єлени Мілівойчевіч. Наша досвідчена каратистка віддала усі сили та розбила суперницю з рахунком 5:0.

До цього Катерина стала переможницею групи, завдавши поразок боснійці (2:0), каратистці Люксембургу (1:0) та Чорногорії (4:3). Крива – бронзова призерка Європи. Титулована спортсменка принесла другу нагороду у скарбничку збірної України на турнірі у Хорватії.