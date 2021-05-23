"Бронза" у Хорватії Катерина Крива зазнала на чемпіонаті Європи з карате лише однієї поразки.Її кривдницею у півфіналі стала німкеня Шарі Гурбіч 0:4. Це стало проблемою, щоб поборотись на бронзу. Цікаво побачитиЯк український каратист Горуна "виніс" легенду у фіналі чемпіонату Європи: відео Українка вийшла у малий фінал жіночого куміте до 50 кілограмів, де на неї чекав поєдинок проти представниці Сербії Єлени Мілівойчевіч. Наша досвідчена каратистка віддала усі сили та розбила суперницю з рахунком 5:0. До цього Катерина стала переможницею групи, завдавши поразок боснійці (2:0), каратистці Люксембургу (1:0) та Чорногорії (4:3). Крива – бронзова призерка Європи. Титулована спортсменка принесла другу нагороду у скарбничку збірної України на турнірі у Хорватії. До цього Станіслав Горуна переписав історію українського карате, ставши чемпіоном. Для ньогоце перше золото чемпіонату Європи укар'єрі. Як і для чоловічої збірної з карате. Третю медаль для нашої країни здобулаАніта Серьогіна у вазі до 61 кілограм, вона завоювала "срібло".