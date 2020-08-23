Украинская атлетка Анна Рыжикова получила серебряную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция). Рыжикова финишировала второй в беге на 400 метров с барьерами.

Уже на первом для себя этапе Бриллиантовой лиги Рыжикова смогла попасть на пьедестал почета. Об этом сообщает 24 канал.

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Результат украинки

Анна Рыжикова пробежала дистанцию за 55.19 секунды, что позволило на финише оказаться на втором месте. Рыжикова уступила нидерландке Фемке Бол.

Результаты:

Фемке Бол (Нидерланды) – 54.68

Анна Рыжикова (Украина) – 55.19

Амели Ел (Норвегия) – 55.92