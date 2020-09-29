Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может покинуть английский клуб в трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, украинский футболист заинтересовал несколько европейских клубов. "Горожане" готовы согласиться на одно из предложений, которое получили относительно украинца.

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Если этот трансфер состоится, то "Манчестер Сити" приобретет левого защитника на замену украинца. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова арендовать Зинченко на сезон. Также игроком сборной Украины давно интересуется "Наполи".

Показатели Зинченко

Украинский игрок "Манчестер Сити" в прошлом сезоне сыграл в 19 матчах. 13 раз Зинченко выходил в стартовом составе.

В сезоне Александр провел на поле 1 272 минуты. Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко с момента прихода в "Манчестер Сити".

В прошлых сезонах Зинченко провел на поле за "горожан" 533 и 1 153 минуты.

Следует отметить, что в сезоне 2019/2020 Зинченко получил травму. Украинец был недоступен в 14 матчах чемпионата.

В активе 23-летнего украинца нет результативных действий. Зато есть удаление в матче против "Тоттенхэма".