В матче Лиги чемпионов бельгийский Брюгге отправился в гости к Лацио. Гостям нужно было обязательно побеждать, чтобы надеяться на проход дальше.

К сожалению, подвел команду Эдуард Соболь. Украинский защитник вышел на игру сильно заведенным и заработал две желтые карточки за 39 минут, досрочно покинув поле, пишет 24 канал.

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В первом случае футболист был наказан за задержку времени, во втором – за грубую игру.

Видео удаления Соболя

В итоге матч завершился ничьей 2: 2, поэтому Брюгге продолжит борьбу в Лиге Европы, а Лацио вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К слову. Это первое удаление Соболя за 4 года. 24 ноября 2016 года он получил красную карточку в матче с Фенербахче (0:2), играя за Зарю.