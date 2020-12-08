Украинец Соболь подвел команду в решающем матче Лиги чемпионов, заработав удаление: видео
В матче Лиги чемпионов бельгийский Брюгге отправился в гости к Лацио. Гостям нужно было обязательно побеждать, чтобы надеяться на проход дальше.
К сожалению, подвел команду Эдуард Соболь. Украинский защитник вышел на игру сильно заведенным и заработал две желтые карточки за 39 минут, досрочно покинув поле, пишет 24 канал.
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В первом случае футболист был наказан за задержку времени, во втором – за грубую игру.
Видео удаления Соболя
В итоге матч завершился ничьей 2: 2, поэтому Брюгге продолжит борьбу в Лиге Европы, а Лацио вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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