У матчі Ліги чемпіонів бельгійський Брюгге відправився в гості до Лаціо. Гостям потрібно було обов'язково перемагати, щоб сподіватися на прохід далі.

На жаль, підвів команду Едуард Соболь. Український захисник вийшов на гру сильно заведеним і заробив дві жовті картки за 39 хвилин, достроково залишивши поле, пише 24 канал.

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У першому випадку футболіст був покараний за затримку часу, в другому – за грубу гру.

Відео вилучення Соболя

У підсумку матч завершився внічию 2:2, тож Брюгге продвожить боротьбу в Лізі Європи, а Лаціо вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова. Це перше вилучення Соболя за 4 роки. 24 листопада 2016 він отримав червону картку в матчі з Фенербахче (0:2), граючи за Зорю.