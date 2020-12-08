Українець Соболь підвів команду у вирішальному матчі Ліги чемпіонів, заробивши вилучення: відео
У матчі Ліги чемпіонів бельгійський Брюгге відправився в гості до Лаціо. Гостям потрібно було обов'язково перемагати, щоб сподіватися на прохід далі.
На жаль, підвів команду Едуард Соболь. Український захисник вийшов на гру сильно заведеним і заробив дві жовті картки за 39 хвилин, достроково залишивши поле, пише 24 канал.
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У першому випадку футболіст був покараний за затримку часу, в другому – за грубу гру.
Відео вилучення Соболя
У підсумку матч завершився внічию 2:2, тож Брюгге продвожить боротьбу в Лізі Європи, а Лаціо вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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