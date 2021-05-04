В финале Лиги чемпионов Спортинг обыграл испанскую Барселону со счетом 4:3. Хотя, до перерыва, именно Барселона побеждала, забив дважды. При этом, первый гол был забит уже на первой минуте матча.

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Украину в футзальной Лиге чемпионов представлял херсонский Продэксим. И именно эта команда стала наиболее результативной, забив 35 голов. А украинец Петр Шотурма – лучшим бомбардиром. В его активе – семь точных ударов.

Поспособствовала такой результативности смена формата турнира в этом сезоне из-за пандемии коронавируса. Вместо матчей группового этапа, организаторы решили провести сразу матчи на вылет.

Продэксим стартовал с 1/32 финала. И в соперники им выпал Розарио из Северной Ирландии. Однако, это полупрофессиональный клуб. Поэтому матч закончился с разгромным счетом 28:1. За украинскую команду голы забивали сразу 12 игроков.

Именно в этом матче Петр Шотурма забил семь голов, сразу же возглавив гонку бомбардиров. В итоге, он и стал лучшим голеадором Лиги чемпионов.

В 1/16 финала Продэксим прошел северомакедонский Шкупе-1927 со счетом 5:1, а в 1/8 финала уступил испанскому Мовистар Интер со счетом 2:4.