У фіналі Ліги чемпіонів Спортінг обіграв іспанську Барселону з рахунком 4:3. Хоча до перерви саме Барселона перемагала, забивши двічі. При цьому перший гол було забито вже на першій хвилині матчу.

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Україну у футзальній Лізі чемпіонів представляв херсонський Продексім. І саме ця команда стала найбільш результативною, забивши 35 голів. А українець Петро Шотурма – найкращим бомбардиром. В його активі – сім влучних ударів.

Посприяла такій результативності зміна формату турніру в цьому сезоні через пандемію коронавірусу. Замість матчів групового етапу, організатори вирішили провести одразу матчі на виліт.

Продексім стартував з 1/32 фіналу. І в суперники їм випав Розаріо з Північної Ірландії. Однак це напівпрофесійний клуб. Тож матч закінчився з розгромним рахунком 28:1. За українську команду голи забивали одразу 12 гравців.

Саме в цьому матчі Петро Шотурма забив сім голів, одразу ж очоливши гонку бомбардирів. У підсумку він і став найкращим голеадором Ліги чемпіонів.

В 1/16 фіналу Продексім пройшов північномакедонський Шкупі-1927 з рахунком 5:1, а в 1/8 фіналу поступився іспанському Мовістар Інтер з рахунком 2:4.