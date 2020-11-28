Украинский "Продэксим" разгромил соперника в футзальной Лиге Чемпионов 28: 1 – видео
Футзальный клуб "Продексим" не оставил никаких шансов команде "Розарио" из северной Ирландии. В ворота соперников влетело сразу 28 голов.
В этом матче за "Продэксим" голы забивали сразу 12 игроков.
Больше всего забил Петр Шотурма – семь точных ударов. Рониньо оформил покер. Хет-трики в свой актив записали Клаудиньо и Маспан.
Видео лучших моментов матча Продексим – Розарио
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Благодаря этой победе "Продэксим" проходит в 1/16 финала Лиги чемпионов.
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