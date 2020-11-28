Футзальный клуб "Продексим" не оставил никаких шансов команде "Розарио" из северной Ирландии. В ворота соперников влетело сразу 28 голов.

В этом матче за "Продэксим" голы забивали сразу 12 игроков.

Больше всего забил Петр Шотурма – семь точных ударов. Рониньо оформил покер. Хет-трики в свой актив записали Клаудиньо и Маспан.

Видео лучших моментов матча Продексим – Розарио

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Благодаря этой победе "Продэксим" проходит в 1/16 финала Лиги чемпионов.