В пятницу, 19 февраля, украинский Продэксим сыграл матч 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов против европейского гранда Мовистар Интер. Херсонцы вылетели из еврокубков.

Мовистар Интер – Продэксим 4:2

Голы: Сальдисе, 16, Борха, 33, Сесильо, 39, Хесус Гарсия, 40 – Зварыч, 31, Пола, 33 (авт.)

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Украинцы активнее начали поединок, чем изрядно удивили соперника. Однако на долго задора футзалистов херсонского клуба не хватило. После этого инициативу перехватили испанские игроки.

За четыре минуты до конца первой 20-минутки Сальдисе опередил опекуна и головой прошил сетку ворот Ципуна, который до этого действовал просто безошибочно – 1:0.

Херсонцы упустили замечательные возможности не только сравнять, но и выйти вперед в счете. Но удары Рониньо и Зварыча были неточными.

Первая часть игры завершилась минимальным преимуществом хозяев площадки.

Тактическое поражение тренера Продэксима

На вторую половину матча Продэксим получился крайне мотивированным. Футзалисты из Украины стремительно бросили в атаку, обнажив защиту, поэтому игра чемпиона Украины выглядела довольно сумбурной. Голкипер Ципун просто невероятное количество раз спасал свои владения.

Автор первого гола во встрече мог оформить дубль, но не реализовал выход один на один. Тут подействовало правило: "не забиваешь ты – забивают тебе". Рониньо перехватил передачу соперника и выбежал в быструю контратаку. Грузин не стал эгоистично пробивать в ворота соперника, а отдал передачу на свободного Зварыча, который направил мяч прямо в угол владений испанского гранда – 1:1.

В следующей атаке все тот же Рониньо стал настоящим неудачником. Футзалист ошибся при обработке, отдав мяч Борсе, который удачно реализовал выход один на один с Ципуном – 2:1 Мовистар во второй раз вышел вперед во встрече.

После этого главный наставник Продэксима Андре Броканело снял вратаря и выпустил пятого полевого, что принесло свой результат. Шотурма из аута простреливал в штрафную соперника, но мяч после рикошета от Поли полетел прямо в сетку ворот Интера – 2:2.

На последние минуте встречи украинский Продексим снова снял голкипера, но на этот раз такое решение тренера стало ошибочным. Шотурма обрезался и подарил Сесильо возможность забить в пустые ворота – 3:2.

А точку во встрече поставил вратарь Мовистара Хесус Гарсия, который выбил мяч из рук прямо в пустые ворота украинцев – 4: 2 уверенная победа Мовистар Интер. Наставник Продексіма провалил концовку матча своим решением.

Единственный представитель Украины в футзальной Лиге чемпионов покидает турнир, остановившись в шаге от "Финала восьми".

Интересно, что еще ни разу в истории украинского футзала наши команды не выходили в эту стадию.

Мовистар Интер – Продэксим видеообзор