Центровой форвард сборной Украины Артем Пустовой сыграл за Барселону в Евролиге, где испанцы уверенно победили российский Химки.

На евроарене клубы встретились 12 января, хозяевами встречи были российские Химки. Испанцы имели лучший вид на паркете и получили заслуженную победу – 75:87, пишет 24 канал.

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Удачный матч украинца

За Барселону сыграл Артем Пустовой. Украинец провел на площадке 13 минут и 43 секунды. За это время баскетболист испанского клуба набрал 5 очков, реализовав 1 двухочковый и 3 штрафных броска. Также в активе игрока сборной Украины 5 подборов и 2 результативные передачи.

Пустовой за отведенное время однажды терял мяч и заработал три персональных фола. После матча Барселона занимает второе место в таблице, уступая московскому ЦСКА. Химки остались аутсайдерами – последнее 18 место.

Вероятно, этот сезон для Пустового является последним в Барселоне. Баскетболист признался, что у него истекает контракт с испанцами, а новое соглашение клуб не предлагал.

Летом 2018-го года украинец подписал 3-летний контракт с испанским грандом.

Еще ранее сообщалось, что Артем скорее всего досрочно покинет команду, но все изменилось с приходом нового наставника. пост руководителя каталонцев занял Шарунас Ясикявичюс, который заявил, что полностью рассчитывает на форварда и не собирается избавляться от Пустового.

Химки – Барселона видеообзор