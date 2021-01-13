Центровий форвард збірної України Артем Пустовий зіграв за Барселону у Євролізі, де іспанці впевнено перемогли російські Хімки.

На євроарені клуби зустрілись 12 січня, господарями зустрічі були російські Хімки. Іспанці мали кращий вигляд на паркеті та здобули заслужену звитягу – 75:87, пише 24 канал.

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Вдалий матч українця

За Барселону зіграв Артем Пустовий. Українець провів на майданчику 13 хвилин та 43 секунди. За цей час баскетболіст іспанського клубу набрав 5 очок, реалізувавши 1 двоочковий і 3 штрафні кидки. Також у активі гравця збірної України 5 підбирань та 2 результативні передачі.

Пустовий за відведений час одного разу втрачав м'яч та заробив три персональні фоли. Після матчу Барселона посідає друге місце у таблиці, поступаючись московському ЦСКА. Хімки залишились аутсайдерами – останнє 18 місце.

Ймовірно, цей сезон для Пустового є останнім у Барселоні. Баскетболіст зізнався, що у нього спливає контракт з іспанцями, а нову угоду клуб не пропонував.

Влітку 2018-го року українець підписав 3-річний контракт з іспанським грандом.

Ще раніше повідомлялось, що Артем швидше за все достроково покине команду, але все змінилось із приходом нового наставника. посаду керманича каталонців посів Шарунас Ясікявічюс, який заявив, що повністю розраховує на форварда та не збирається позбуватись Пустового.

Хімки – Барселона відеоогляд