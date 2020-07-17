Пустовой поможет "Барселоне" побороться за чемпионство в следующем сезоне
Украинский центровой Артем Пустовой остается в "Барселоне". Руководство изменило решение относительно будущего баскетболиста в испанском клубе.
Испанский инсайдер Чема де Лукас в своем Twitter сообщил, что "Барселона" решила оставить украинца Артема Пустового в своем составе.
Читайте также: Лень выздоровел и готов к участию в рестарте сезона НБА
Украинец остается
В команде рассчитывают на украинца и не собираются отпускать его в другой клуб.
Для всех, кто меня спрашивал о будущем Пустового. "Барселона" на него рассчитывает,
– написал инсайдер.
Новый наставник "Барселоны" Шарунас Ясикявичюс не видел украинца в составе своей команды и хотел пригласить баскетболиста "Валенсии" Майка Тоби.
После того, как украинец перешел в состав каталонцев, успел сыграть 21 матч в чемпионате Испании и 10 раз выходил на площадку в Евролиге.
Зарубежная карьера Артема Пустового
- В 2015 году Пустовой оставил Суперлигу Украины и подписал контракт с испанским клубом "Обрадойро", в составе которого начал выступления в Лиге Ендеса.
- В сезоне 2015/16 украинский центровой сыграл 28 матчей, где в среднем проводил на площадке 13,5 минут, а его статистика составляла 3.9 очков и 2.6 подборов в среднем за игру.
- В сезоне 2016/17 Артем Пустовой провел 31 игру за "бело-голубых". В среднем за игру он забрасывал 9.5 очков и делал 3.4 подбора за 19 минут на площадке.
- Летом 2018 года Пустовой перешел в "Барселону". Контракт рассчитан на 3 года.