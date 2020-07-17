Украинский центровой Артем Пустовой остается в "Барселоне". Руководство изменило решение относительно будущего баскетболиста в испанском клубе.

Испанский инсайдер Чема де Лукас в своем Twitter сообщил, что "Барселона" решила оставить украинца Артема Пустового в своем составе.

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Украинец остается

В команде рассчитывают на украинца и не собираются отпускать его в другой клуб.

Для всех, кто меня спрашивал о будущем Пустового. "Барселона" на него рассчитывает,

– написал инсайдер.

Para los que me preguntasteis ayer, creo que ya lo dejé claro: el Barça NO CONTEMPLA la salida de Pustovyi. Cuentan con él — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 16, 2020

Новый наставник "Барселоны" Шарунас Ясикявичюс не видел украинца в составе своей команды и хотел пригласить баскетболиста "Валенсии" Майка Тоби.

После того, как украинец перешел в состав каталонцев, успел сыграть 21 матч в чемпионате Испании и 10 раз выходил на площадку в Евролиге.

Зарубежная карьера Артема Пустового