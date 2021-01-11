Центровой Хьюстон Рокест ДеМаркус Казинс может претендовать на звание самого крупного грубияна в НБА в этом сезоне. Его удалили во втором матче в 2021 году.

ДеМакрус Казинс не доиграл матч против Лос-Анджелес Лейкерс 10 января. Во второй четверти он грубо сыграл против ЛеБрона Джеймса, который прорывался к кольцу. Пытаясь выбить мяч, центровой Хьюстона нанес удар по лицу соперника, после этого Джеймс упал на паркет.

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Учитывая, что еще в первой четверти Казинс получил технический фол за стычку с Маркиффом Моррисом, игрок был удален.

Boogie gets ejected after a hard foul on LeBron. pic.twitter.com/nZ1VzqdoQj — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2021

Это уже второе удаление для Казинса в 2021 году. В игре против Даллас Маверикс он сыграл всего три минуты. За это время он получил два технических фола. Первый за схватку с соперником, а второй – за спор с арбитром.

Добавим, что в обоих матчах, когда Казинс получал удаление, Хьюстон Рокест проигрывали – 100:113 против Далласа и 102:120 против Лейкерс. При этом что это были домашние матчи для Рокетс.