Украинец Игорь Пластун получил ужасную травму в матче за "Гент" в стартовом туре чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйден" (1:2).

После столкновения с кипером своей команды Томасом Каминским, украинец почувствовал боль в области паха, пишет 24 канал.

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Футболиста сразу заменили. Врачи команды зашили травму и наложили швы, но о сроках восстановления пока ничего неизвестно.

Видео травмы Пластуна



Травма Пластуна / Фото: BELGA

Роман Безус также был заменен на 63 минуте. Участие в матче взял и футболист сборной Украины Роман Яремчук.

Следующий матч "Гент" проведет 15 августа против "Кортрейка".

В прошлом сезоне "Гент" стал серебряным призером чемпионата Бельгии. Сезон был завершен досрочно из-за карантина.