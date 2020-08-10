Украинец Пластун получил ужасную травму в матче "Гента", ему наложили швы: фото и видео
Украинец Игорь Пластун получил ужасную травму в матче за "Гент" в стартовом туре чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйден" (1:2).
После столкновения с кипером своей команды Томасом Каминским, украинец почувствовал боль в области паха, пишет 24 канал.
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Футболиста сразу заменили. Врачи команды зашили травму и наложили швы, но о сроках восстановления пока ничего неизвестно.
Видео травмы Пластуна
Травма Пластуна / Фото: BELGA
Роман Безус также был заменен на 63 минуте. Участие в матче взял и футболист сборной Украины Роман Яремчук.
Следующий матч "Гент" проведет 15 августа против "Кортрейка".