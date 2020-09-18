Украинский полузащитник Иван Петряк отметился результативной передачей за "Фехервар" в матче Лиги Европы против "Хибернианса". Его команда минимально победила соперника.

Венгерский клуб пробился в третий раунд квалификации Лиги Европы благодаря единственному голу в матче на 61-й минуте, информирует 24 канал.

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Результативный ассист украинца

За "Фехервар" с первых минут вышел на поле украинец Иван Петряк и провел на поле 81 минуту, отличившись результативной передачей.

Украинец сделал голевую передачу из углового на Бобана Николова, который оказался самым расторопным в штрафной соперника – 0:1. А уже через 20 минут Петряк был заменен на Эвандро.

В следующем раунде соперником команды украинца станет французский "Реймс", который также минимально на выезде победил "Серветт" (0:1). Добавим, что недавно Петряк отметился голом в матче чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша". Также перед паузой на матчи сборных Петряк принял участие в разгроме Будафока. На его счету 2 гола в 4 встречах текущего сезона.

Единственный гол во встрече смотрите видео