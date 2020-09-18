Український півзахисник Іван Петряк відзначився результативною передачею за "Фехервар" у матчі Ліги Європи проти "Хіберніанса". Його команда мінімально перемогла суперника.

Угорський клуб пробився у третій раунд кваліфікації Ліги Європи завдяки єдиному голу у матчі на 61-й хвилині, інформує 24 канал.

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Результативний асист українця

За "Фехервар" із перших хвилин вийшов на поле українець Іван Петряк та провів на полі 81 хвилину, відзначившись результативною передачею.

Українець зробив гольову передачу з кутового на Бобана Ніколова, який виявився найспритнішим у штрафному майданчику суперника – 0:1. А вже через 20 хвилин Петряк був замінений на Евандро.

У наступному раунді суперником команди українця стане французький "Реймс", який також мінімально на виїзді переміг "Серветт" (0:1). Додамо, що нещодавно Петряк відзначився голом у матчі чемпіонату Угорщини проти "Академії Пушкаша". Також перед паузою на матчі збірних Петряк взяв участь у розгромі Будафока. На його рахунку 2 голи в 4 зустрічах поточного сезону.

Єдиний гол у зустрічі дивіться відео