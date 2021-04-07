Украинец Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в марте
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды из Бергамо в марте. Хавбек сборной Украины впервые удостоен такой награды.
Источник:24 канал
В прошлом месяце он отметился несколькими результативными действиями, а его команда закрепилась в зоне Лиги чемпионов.
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Результативность Малиновского
На счету 27-летнего украинца 309 сыгранных минут за Аталанту в прошлом месяце, за которые он успел забить гол и сделать результативную передачу.
Кроме того, Малиновский сделал пять ключевых передач на партнеров в играх против Вероны, Специи, Интера, Кротоне и Реала.
Всего в нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел за команду Джан Пьеро Гасперини 33 матча в рамках всех турниров (четыре гола и шесть ассистов).
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