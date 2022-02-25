Украинец оформил дубль в матче с Олимпиакосом (3:0). Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Как это было Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и показал футболку в поддержку Украины: фото

Среди конкурентов Малиновского:

Защитник Рейнджерс Джеймс Тавернье также забил два гола, пострадала Боруссия (2:2);

Хавбек Браги Рикарду Орта оформил ассист и забил гол в поединке с Шерифом (2:0, 3:2 пен).

Форвард Порту Мехди Тареми реализовал 11-метровый и совершил ассист в матче с Лацио (2:2).

Малиновский поддержал Украину

Ранее Малиновский призвал распространять информацию о вторжении войск РФ на территорию Украины.

"Украину атакуют сейчас. Пожалуйста, распространяйте эту информацию и молитесь о нашей стране", – отметил Руслан Малиновский на своей странице в твиттере.

Кроме того, Малиновский разместил ссылку на реквизиты для финансовой помощи украинской армии в противодействии врагу.