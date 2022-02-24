На 67-й хвилині матчу Руслан забив другий гол італійського клубу у матчі, а через 2 хвилин довів рахунок до розгромного, повідомляє 24 канал.

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Після голу українець підняв футболку, де був надпис "No war in Ukraine".

Маліновський підтримав Україну

Раніше Маліновський закликав поширювати інформацію про вторгнення військ РФ на територію України.

"Україну атакують зараз. Будь ласка, поширюйте цю інформацію та моліться за нашу країну", – зазначив Руслан Маліновський на своїй сторінці в твітері.

Окрім того, Маліновський розмістив посилання на реквізити для фінансової допомоги українській армії у протидії ворогу.