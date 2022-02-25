Українець оформив дубль у матчі з Олімпіакосом (3:0). Проголосувати можна на офіційному сайті УЄФА.

Як це було Маліновський оформив дубль у Лізі Європи та показав футболку на підтримку України: фото

Серед конкурентів Маліновського:

Захисник Рейнджерс Джеймс Таверньє також забив два голи, постраждала Боруссія (2:2);

також забив два голи, постраждала Боруссія (2:2); Хавбек Браги Рікарду Орта оформив асист і забив гол у поєдинку із Шерифом (2:0, 3:2 пен.).

оформив асист і забив гол у поєдинку із Шерифом (2:0, 3:2 пен.). Форвард Порту Мехді Таремі реалізував 11-метровий і зробив асист у матчі з Лаціо (2:2).

Маліновський підтримав Україну

Раніше Маліновський закликав поширювати інформацію про вторгнення військ РФ на територію України.

"Україну атакують зараз. Будь ласка, поширюйте цю інформацію та моліться за нашу країну", – зазначив Руслан Маліновський на своїй сторінці в твітері.

Окрім того, Маліновський розмістив посилання на реквізити для фінансової допомоги українській армії у протидії ворогу.