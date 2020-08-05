Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Италии в своем амплуа по оценкам компании InStat.

В рейтинге атакующих центральных полузащитников наш футболист разделил пятое место. Были проанализированы показатели 47-ми исполнителей, которые сыграли на этой позиции не менее 1 000 минут, пишет "Команда №1".

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Лучшие атакующие центральные полузащитники Серии А по InStat Index сезона – 2019/2020

Удачный сезон Малиновского

Всего Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.

На счету футболиста 8 голов и 4 асиста. Благодаря этому он один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

Добавим, что "Аталанта" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Также команда украинца гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.