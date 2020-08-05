Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський увійшов в число найкорисніших гравців минулого чемпіонату Італії в своєму амплуа за оцінками компанії InStat.

У рейтингу атакуючих центральних півзахисників наш футболіст розділив п'яте місце. Були проаналізовані показники 47-ми виконавців, які відіграли на цій позиції не менше ніж 1 000 хвилин, пише "Команда №1".

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Найкращі атакуючі центральні півзахисники Серії А по InStat Index сезону-2019/2020

Вдалий сезон Маліновського

Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.

На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.

Додамо, що "Аталанта" вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ. Також команда українця гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.