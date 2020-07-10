Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может пропустить матч "Аталанты" в 32-м туре Серии А против "Ювентуса".

Об этом сообщает Calcio Atalanta. У игрока возникли проблемы с правым коленом после матча предыдущего тура с "Сампдорией".

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При этом отмечается, что вероятность пропустить матч не слишком высока, поскольку у Малиновского нет серьезного повреждения, только ушиб.

Игра состоится уже 11 июля в 22:45. Малиновский отыграл 27 матчей в нынешнем сезоне, забив пять мячей и сделав две головые передачи.

Предыдущий матч Малиновского

8 июля Руслан Малиновский отметился удачными действиями в матче против "Сампдории". Украинец отдал результативную передачу, которая помогла "Аталанте" одержать победу во встрече.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 2:0.

Благодаря победе команда украинца поднялась на третью строчку таблицы, в их активе 66 пунктов. Но их главный конкурент "Интер" сыграет только сегодня, 9 июля, на выезде против "Вероны".