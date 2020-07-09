Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился удачными действиями в матче против "Сампдории". Украинец отдал результативную передачу, которая помогла "Аталанте" одержать победу во встрече.

В матче 31 тура Серии A "Аталанта" Малиновского дома принимала "Сампдорию", пишет 24 канал.

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Удачные действия украинца

В течение первого тайма ни одной из команд не удалось выйти вперед в счете.

Первый гол болельщики смогли увидеть аж на 75-й минуте. Украинец Руслан Малиновский сделал точный навес с углового на голову Толоя, который точно отправил мяч в ворота соперника – 1:0.

Еще один гол "Аталанта" забила ровно через 10 минут. Результативный удар активе Муриеля.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 2:0.

Благодаря победе команда украинца поднялась на третью строчку таблицы, в их активе 66 пунктов. Но главный конкурент "Интер" сыграет только сегодня, 9 июля, на выезде против "Вероны".

Видеообзор поединка Аталанта – Сампдория