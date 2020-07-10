Українець Маліновський може пропустити суперматч з "Ювентусом"
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може пропустити матч "Аталанти" в 32-му турі Серії А проти "Ювентуса".
Про це повідомляє Calcio Atalanta. У гравця виникли проблеми з правим коліном після матчу попереднього туру з "Сампдорією".
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При цьому наголошується, що ймовірність пропустити матч не надто висока, оскільки у Маліновського немає серйозного пошкодження, тільки забій.
Гра відбудеться вже 11 липня о 22:45. Маліновський відіграв 27 матчів у нинішньому сезоні, забивши п'ять м'ячів і зробивши дві гольові передачі.
Попередній матч Маліновського
8 липня Руслан Маліновський відзначився вдалими діями у матчі проти "Сампдорії". Українець віддав результативну передачу, яка допомогла "Аталанті" здобути перемогу в зустрічі.
Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:0.
Завдяки перемозі команда українця піднялась на третю сходинку таблиці, у їх активі 66 пунктів. Але їх головний конкурент "Інтер" зіграє лише сьогодні, 9 липня, на виїзді проти "Верони".