Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може пропустити матч "Аталанти" в 32-му турі Серії А проти "Ювентуса".

Про це повідомляє Calcio Atalanta. У гравця виникли проблеми з правим коліном після матчу попереднього туру з "Сампдорією".

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При цьому наголошується, що ймовірність пропустити матч не надто висока, оскільки у Маліновського немає серйозного пошкодження, тільки забій.

Гра відбудеться вже 11 липня о 22:45. Маліновський відіграв 27 матчів у нинішньому сезоні, забивши п'ять м'ячів і зробивши дві гольові передачі.

Попередній матч Маліновського

8 липня Руслан Маліновський відзначився вдалими діями у матчі проти "Сампдорії". Українець віддав результативну передачу, яка допомогла "Аталанті" здобути перемогу в зустрічі.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:0.

Завдяки перемозі команда українця піднялась на третю сходинку таблиці, у їх активі 66 пунктів. Але їх головний конкурент "Інтер" зіграє лише сьогодні, 9 липня, на виїзді проти "Верони".