Украинец Лунин попал в заявку Реала на матч Лиги чемпионов против Ливерпуля
Главный тренер Реала Зинедин Зидан выбрал расширенный состав на первую битву с Ливерпулем в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Источник:24 канал
В список не попал хавбек Эден Азар. Бельгиец уже начал тренироваться с командой после травмы, но в первом матче не сыграет.
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Из-за травм предстоящую игру пропустят капитан мадридской команды Серхио Рамос и защитник Дани Карвахаль.
Самое приятное для украинских болельщиков – это голкипер Андрей Лунин в заявке "сливочных".
Заявка Реала на матч с Ливерпулем
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