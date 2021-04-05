Главный тренер Реала Зинедин Зидан выбрал расширенный состав на первую битву с Ливерпулем в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

В список не попал хавбек Эден Азар. Бельгиец уже начал тренироваться с командой после травмы, но в первом матче не сыграет.

Смотрите также Шедевр Яремчука претендует на звание лучшего гола Генту: видео

Из-за травм предстоящую игру пропустят капитан мадридской команды Серхио Рамос и защитник Дани Карвахаль.

Самое приятное для украинских болельщиков – это голкипер Андрей Лунин в заявке "сливочных".

Поединок Реал – Ливерпуль состоится 6 апреля, начало в 22:00. Ответный Матч запланирован на 14 апреля.

Заявка Реала на матч с Ливерпулем