Бельгийский Гент опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола клуба в марте. В списке номинантов оказался украинский форвард Роман Яремчук.

Пресс-служба Гента выделила мяч украинца в ворота Остенде, который в итоге оказался победным. Форвард сборной Украины тогда получил пас из глубины и хладнокровно перебросил голкипера. Смотрите также Яремчук не забил пенальти – Гент проиграл ключевой матч Стандарду: видео Претенденты на звание лучшего гола Гента в марте В целом в текущем сезоне Яремчук демонстрирует результативную игру на клубном уровне. В его активе 18 голов и 5 результативных передач в 35 матчах за Гент.

Интересно, что Роман, как и два других украинца – Игорь Пластун и Роман Безус – также претендуют на звание лучшего игрока Гента в марте.