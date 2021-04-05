Головний тренер Реала Зінедін Зідан обрав розширений склад на першу битву з Ліверпулем в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У список не потрапив хавбек Еден Азар. Бельгієць вже почав тренуватися з командою після травми, але в першому матчі не зіграє.

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Через травми майбутню гру пропустять капітан мадридської команди Серхіо Рамос і захисник Дані Карвахаль.

Найприємніше для українських вболвальників – це голкіпер Андрій Лунін в заявці "вершкових".

Поєдинок Реал – Ліверпуль відбудеться 6 квітня, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 14 квітня.

Заявка Реала на матч з Ліверпулем