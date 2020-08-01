Украинец Яремчук отметился голом в матче бельгийского "Гента": видео
1 августа "Гент", за который выступает украинец Роман Яремчук, в рамках подготовки к новому сезону провел очередной контрольный матч – против "Зульте-Варегема".
Украинский форвард начал матч в основе и был заменен на 80-й минуте. На 55-й минуте Яремчук отметился забитым голом, пишет 24 канал.
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Гол Яремчука не спас команду от поражения. "Гент" проиграл 1:2 из-за двух голов, пропущенных в первые 6 минут матча.
Видео гола Яремчука (смотреть на 1.03 55)
Сезон Яремчука
- Украинский форвард оформил дубль в первом же матче после травмы ахилла, которую получил в конце января.
- Яремчук выступает за бельгийский клуб с сентября 2017 года.
- В прошлом сезоне Яремчук сыграл 30 матчей в составе "Гента", в которых забил 17 голов и сделал 4 ассиста.
Добавим, что прошлый сезон в Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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