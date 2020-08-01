1 серпня "Гент", за який вситупає українець Роман Яремчук, в рамках підготовки до нового сезону провів черговий контрольний матч – проти "Зульте-Варегема".

Український форвард почав матч в основі і був замінений на 80-й хвилині. На 55-й хвилині Яремчук відзначився забитим голом, пише 24 канал.

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Гол Яремчука не врятував команду від поразки. "Гент" програв 1:2 через два гола, пропущених в перші 6 хвилин матчу.

Відео голу Яремчука (дивитися на 1.03:55)

Сезон Яремчука

Український форвард оформив дубль у першому ж матчі після травми ахілла, яку отримав в кінці січня.

Яремчук виступає за бельгійський клуб із вересня 2017 року.

У минулому сезоні Яремчук зіграв 30 матчів у складі "Гента", в яких забив 17 голів і зробив 4 асисти.

Додамо, що минулий сезон у Бельгії був завершений достроково через пандемію коронавірусу.