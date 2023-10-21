11-й украинец в АПЛ: Ярмолюк дебютировал за Брентфорд

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл свой первый матч в сильнейшей лиге мира. Знаменательное событие произошло в матче 9-го тура АПЛ с Бернли.

Егор Ярмолюк в начале сезона был переведен в основную команду. 19-летний украинец регулярно попадал в заявку на матчи, но на поле еще не появлялся. В матче против Бернли Ярмолюк получил возможность дебютировать, пишет 24 Канал.

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Самый молодой дебютант

Брентфорд не испытывал особых проблем в поединке против Бернли. Уже на 62-й минуте поединка счет был 2:0 в пользу "пчел". Так что главный тренер Брентфорда Томас Франк выполнил свое обещание и выпустил на поле Ярмолюка вместо Йенсена.

Ярмолюк дебютировал на 76-й минуте матча / twitter.com/BrentfordFC

Украинский хавбек отыграл 14 минут основного времени и даже нанес один удар по воротам. В итоге "пчелы" одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Таким образом, Егор Ярмолюк стал 11-м украинцем, сыгравшим в чемпионате АПЛ. Воспитанник днепровского футбола стал самым молодым украинским дебютантом. К моменту выхода на поле ему было 19 лет 7 месяцев 21 день.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский легион в чемпионате Англии составляет 5 игроков: Зинченко (Арсенал), Мудрик (Челси), Забарный (Борнмут), Миколенко (Эвертон), Ярмолюк (Брентфорд).

Все украинцы в АПЛ

Александр Евтушок (Ковентри) 3 матча – (0 голов+0 ассистов) Олег Лужный (Арсенал) – 81 (0+5) Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59 (10+5) Андрей Шевченко (Челси) – 48 (9+7) Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27 (5+3) Андрей Ярмоленко (Вест Гэм) – 66 (8+3) Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 110 (1+9) Виталий Миколенко (Эвертон) – 52 (1+0) Михаил Мудрик (Челси) – 22 (1+2) Илья Забарный (Борнмут) – 14 (0+0) Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 1 (0+0)

Отметим, что Английская Премьер-лига была основана в феврале 1992 года. До этого элитный дивизион назывался Первый дивизион Футбольной Лиги. В нем принимал участие еще один украинец – Алексей Чередник (Саутгемптон – 1989/90, 1990/91).