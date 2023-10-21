Ливерпуль – Эвертон 2:0

Гол: Салах, 75 (пен.), 90+7

Удаление: Янг, 37

"Ириски" провально начали сезон, очутившись на дне турнирной таблицы. Однако последние матчи подарили надежду болельщикам Эвертона. А вот Ливерпуль в последних турах несколько притормозил, пишет 24 Канал.

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Роковое удаление помешало Эвертону

Главный тренер Эвертона Шон Дайч доверил место в основе Виталию Николенко, который отыграл последние четыре встречи без замен.

Мерсисайдское дерби прошло при тотальном преимуществе "красных". Однако подопечные Клоппа долго не могли подобрать ключи к воротам Пикфорда. В конце первого тайма Эвертон остался в меньшинстве. Арбитр показал вторую желтую карточку Эшли Янгу, который вынужден был покинуть поле.

Лишь в середине второго тайма Ливерпуль сумел "размочить" нули на табло. А помог им в этом ВАР. На 73-й минуте Майкл Кин (Эвертон) сыграл рукой в штрафной, но судья не увидел нарушения. Лишь после сигнала ассистента он просмотрел видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый. Пенальти четко реализовал Салах.

Египетский форвард оформил дубль на 7-й компенсированной минуте, воспользовавшись пасом партнера по команде.

В итоге Ливерпуль одержал победу в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. Виталий Миколенко сыграл 88 минут, после чего уступил место на поле Шермите.

Ливерпуль временно возглавил таблицу АПЛ. У команды Клоппа 20 очков в 9 матчах. Но "красных" могут обойти команды, которые расположились на 2-4 ступенях таблицы.

У Эвертона остается 7 баллов в 9 поединках. Команда Миколенко на 16 месте.

Видеообзор матча Ливерпуль – Эвертон