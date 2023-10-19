Летом 2022 года еще 18-летний Егор Ярмолюк из Днепра-1 перешел в Брентфорд. Один сезон он провел за резервную команду U-23, а из кампании-2023/2024 украинского полузащитника перевели в состав основного коллектива.

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Ярмолюк может стать 11-м украинцем, кто сыграет в АПЛ

Полузащитник молодежной сборной Украины уже выходил на поле в составе первой команды "пчел", однако это были только кубковые матчи. В чемпионате Егор попадал в заявку, но дебютировать еще не удалось. Главный тренер Брентфорда Томас Франк заявил, что у украинского футболиста есть все шансы уже в ближайшее время исправить эту ситуацию и сыграть свой первый матч в АПЛ.

Его дебют уже близок. Он был полностью здоров, когда мы начали предсезонку, но еще работал над тем, чтобы успевать за ритмом и принимать решения естественным образом. Я увидел в его игре много положительных действий, он привлек мое внимание.



Он – 8-й номер. Он хорошо прессингует и даже немного кусается, его технические способности хороши с точки зрения передач. Он мне нравится. В нескольких матчах я думал над тем, чтобы выпустить его на замену, но по тем или иным причинам этого не произошло,

– заявил тренер.

Отметим, что Брентфорд после 8 сыгранных матчей занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий матч подопечные Томаса Франка проведут на домашнем стадионе 21 октября с Бернли. А через неделю будут противостоять Челси Михаила Мудрика.

Судя по словам главного тренера "пчел", украинским болельщикам следует внимательно следить за этими поединками, ведь в них есть вероятность, что мы увидим дебют одиннадцатого футболиста из Украины в АПЛ.

Справка. До этого это сделали: Александр Евтушок (Ковентри), Олег Лужный (Арсенал), Сергей Ребров (Тоттенхем), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Воронин (Ливерпуль), Андрей Ярмоленко (Вест Хем), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) , Виталий Миколенко (Эвертон), Михаил Мудрик (Челси) и Илья Забарный (Борнмут).