Украинец Дубров вырвал "золото" Паралимпиады по плаванию

Сборная Украины завоевала уже 7 золотую медаль на летних Паралимпийских играх. Очередное золото Украине принес пловец Денис Дубров.

Дубров – победитель Паралимпиады

Чемпион Паралимпиады 2016 года Дубров вновь взял "золото" в комплексном плавании. Денис победил на дистанции 200 метров в классе SM8.

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32-летний украинец не слишком удачно начал заплыв и отставал от соперников. Однако Дубров выдал феноменальное завершение и одержал победу.

Денис опередил китайца Ксу Хайцзяо всего на 0,10 секунды. Третьим стал еще один представитель Китая Ян Гуанлун.

В субботу, 28 августа, Украина завоевала уже 4 золотые медали на Паралимпиаде. Все золотые награды украинцы выиграли в плавании.

Кроме Дуброва, победы одержали Михаил Сербин и Евгений Богодайко с Максимом Крипаком. Последний, к слову, установил мировой рекорд!

Дубров теперь имеет 5 медалей на Паралимпиаде. Кроме "золота" в Рио и Токио, у украинца еще две "бронзы" и одно "серебро" Паралимпиады-2016.