Украинец Деревянченко готовится нокаутировать Чарло в бою за титул WBC
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко уже 26-го сентября проведет бой за титул чемпиона мира WBC. Сергей планирует нокаутировать американца Джермалла Чарло и отобрать чемпионский пояс.
Украинец убежден, что станет тяжелым соперником для Чарло, так как американец еще не встречался со столь агрессивными боксерами. Об этом сообщает Bad Left Hook.
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Я буду его самым жестким тестом в среднем весе
34-летний крымчанин обещает осуществлять давление на Чарло и работать на ближней дистанции.
Я буду его самым жестким тестом в среднем весе. Джермалл никогда не встречался с таким, как я. Я буду осуществлять большее давление, чем он привык. Он также никогда не сталкивался ни с кем, у кого подобная работа ног. Я буду работать на ближней дистанции больше, чем его бывшие оппоненты,
– сказал Сергей.
Деревянченко сравнил Чарло со своими предыдущими обидчиками – Геннадием Головкиным и Даниэлем Джейкобсом. Обоим украинец проиграл решением судей и отправлялся в нокдаун в стартовых раундах.
"Головкин очень отличается от Чарло, но Джейкобс похож стилистически, поэтому здесь будет то, что я уже видел. В этом лагере мы только привезли других спарринг-партнеров. Тех, кто может показать, что Чарло принесет на ринг.
Мы делаем необходимые поправки с учетом нашего опыта и разрабатываем план игры специально под Чарло. Спарринг-партнеры отлично поработали, и я полностью готов к 26 сентября", – отметил украинец.
Кстати Чарло обещает нокаутировать украинца Деревянченко
Деревянченко ставит на быстую победу
Украинский боксер планирует получить быструю победу над Чарло.
Я не сосредоточен исключительно на том, чтобы поединок проходил в определенном направлении, у нас просто есть свой план игры, и мы посмотрим, что произойдет на ринге. Если я смогу его нокаутировать, то буду готов пойти на это. Но если бой пройдет 12 раундов, у меня есть все навыки, чтобы победить решением судей,
– резюмировал Деревянченко.