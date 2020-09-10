В команде Джермалла Чарло еще до поединка с Сергеем Деревянченко начали сетовать на результат. Ронни Шилдс, тренер чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, считает, что украинца будут оправдывать за поражение.

Тренер Чарло назвал "безвыигрышным" предстоящий поединок своего подопечного против украинца Сергея Деревянченко. Об этом сообщает vRINGe.

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Ронни Шилдс убежден, что 34-летнему украинцу в любом случае будут искать оправдания.

Джермалл уже является чемпионом в нескольких категориях, мы движемся в невероятном темпе. Однако, если Чарло выиграет предстоящий бой, люди все равно будут искать оправдания для Деревянченко. Так что для нас это просто безвыигрышная ситуация,

– подчеркнул Шилдс.

Коуч Чарло подчеркнул, что его подопечный принимает вызов самых сильных боксеров.

Люди будут лепить отмазки за что угодно, но Джермалл – чемпион мира, и он борется со всяким, кого против него ставят. Он не выбирает себе оппонентов. Он просил Канело Альвареса, но не смог его достать. Не его вина, что бои с так называемыми топ-бойцами дивизиона проходят мимо,

– сетует тренер.

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Поединок запланирован на 26 сентября в Анкасвилле (США). Чарло выставит на кон чемпионский пояс WBC.

Для украинского боксера это будет третья попытка стать чемпионом мира. За два года Сергей дважды проигрывал в поединке за титул IBF.

В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу. Через год Сергей уступил Геннадию Головкину.