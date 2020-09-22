Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко вже 26-го вересня проведе бій за титул чемпіона світу WBC. Сергій планує нокаутувати американця Джермалла Чарло та відібрати чемпіонський пояс.

Українець переконаний, що стане важким суперником для Чарло, адже американець ще не зустрічався з настільки агресивними боксерами. Про це повідомляє Bad Left Hook.

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Я буду його найжорсткішим тестом у середній вазі

34-річний кримчанин обіцяє здійснювати тиск на Чарло та працювати на ближній дистанції.

Я буду його найжорсткішим тестом у середній вазі. Джермалл ніколи не зустрічався з таким, як я. Я буду чинити більший тиск, ніж він звик. Він також ніколи не стикався ні з ким, у кого подібна робота ніг. Я буду працювати на ближній дистанції більше, ніж його колишні опоненти,

– сказав Сергій.

Дерев'янченко порівняв Чарло зі своїми попередніми кривдниками – Геннадієм Головкіним та Даніелем Джейкобсом. Обом українець програв рішенням суддів і відправлявся в нокдаун у стартових раундах.

"Головкін дуже відрізняється від Чарло, але Джейкобс схожий стилістично, тому тут буде те, що я вже бачив. У цьому таборі ми тільки привезли інших спаринг-партнерів. Тих, хто може показати, що Чарло принесе в ринг.

Ми робимо необхідні поправки з урахуванням нашого досвіду і розробляємо план гри спеціально під Чарло. Спаринг-партнери відмінно попрацювали, і я повністю готовий до 26 вересня", – зазначив українець.

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Дерев'янченко ставить на швидку перемогу

Український боксер планує здобути швидку перемогу над Чарло.

Я не зосереджений виключно на те, щоб поєдинок проходив в певному напрямку, у нас просто є свій план гри, і ми подивимося, що станеться на рингу. Якщо я зможу його нокаутувати, то буду готовий піти на це. Але якщо бій пройде 12 раундів, у мене є всі навички, щоб перемогти рішенням суддів,

– резюмував Дерев'янченко.

Поєдинок Дерев'янченко – Чарло запланований на 26 вересня.