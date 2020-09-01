Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло в сентябре проведет защиту своего титула против украинца Сергея Деревянченко. За четыре недели до поединка американец оценил свои шансы на победу.

Чарло заявил, что готов к любому развитию событий: то ли будет полная 12-раундовая дистанция, то ли досрочная победа. Об этом сообщает Fightnews.com.

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Чарло обещает нокаутировать Сергея

Американский боксер предупредил Деревянченко, что нокаутирует его, если украинец не справится с его мощью.

Если бой пройдет всю дистанцию, я буду к этому готов. Если он не справится с моей мощью, то я его финишируют,

– сказал Чарло.

Джермалл рассказал, что плодотворно тренировался дома и находится в лучшей форме.

Я тренировался дома, как сумасшедший. Я на вершине в этой игре. Я готов к любым испытаниям. У вас будет шанс увидеть лучшего Джермалла Чарло,

– отметил боксер.

Что известно о Чарло? 30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге

Бой Чарло-Деревянченко запланирован на 26 сентября

Поединок состоится в первом карде боксерского вечера от Showtime.

Для Деревянченко это третий шанс стать чемпионом мира. За два года украинец упустил две попытки выиграть титул чемпиона мира в среднем весе.

Украинец дважды проигрывал поединки за титул IBF. В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Дэниэлу Джейкобсу. Через год Сергей уступил Геннадию Головкину.