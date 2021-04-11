Украинский гимн в России

Дмитрий Чумак одержал победу в весовой категории до 109 килограммов. Его результат в сумме двоеборья 407 килограммов.

Как это было Украинец Чумак выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве

На чемпионатах Европы считается не только сумма за двоеборье, но и существует малый подиум за каждый вид программы. После побед жена Чумака выложила пост в инстаграме, где поздравила мужа с чемпионством и добавила видео награждения.

Соревнования состоялись в Москве. После победы Чумака заиграл украинский гимн. 11 апреля последний день соревнований в Москве. До этого 30-летний украинец уже дважды становился чемпионом Европы. Случалось это в Сплите (2017) и Батуми (2019).

Мой муж. Я и дети безумно гордимся тобой. Чуть было не родила третьего. Но ты – чемпион! Теперь в третий раз доказал это. Гимн нашей страны особенно приятно звучит в Москве и Токио,

– подписала ролик жена Алиса.