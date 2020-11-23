Украинский центровой Алексей Лень новый сезон NBA начнет в другой команде. Баскетболист перешел в "Торонто".

Лень подписал однолетний контракт с "Торонто Рэпторс". Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шемс Чарания.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Остальные детали перехода Леня в "Торонто". Клуб официально пока не сообщил о подписании контракта с украинским игроком.

Хотя сам Лень в сторис инстаграм выложил скрин этого сообщения журналиста и написал Let's get it.

"Торонто" станет четвертым клубом для Леня в NBA. Начинал он карьеру в "Финикс Санс", где провел пять сезонов. После этого он перешел в "Атланта Хоукс". В этой команде он начал и прошлый сезон, но затем был обменян в "Сакраменто Кингс".

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"Торонто" новый сезон будет вынуждено начать в Тампе. Все из-за того, что границы Канады закрыты, и клуб не смог бы путешествовать на другие матчи, а также принимать соперников на своей площадке.