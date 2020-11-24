Український центровий Олексій Лень перебрався до "Торонто Репторс". У новому клубі його зарплата буде найменшою, яку він отримував за час виступів в США.

Олексій Лень підписав контракт на один рік з "Торонто". За цей час він заробить лише 2,3 мільйона доларів, пише Sport Arena.

Це так званий ветеранський мінімум, і менше йому заплатити в клубі не могли.

Окрім того, це найнижча зарплата, яку отримає Лень за час виступу в NBA. У свій дебютний сезон в "Фінікс Санз" він отримував 3,5 мільйона доларів. А в попередньому сезоні, який баскетболіст провів в "Атланта Хоукс" та "Сакраменто Кінгс", його зарплата становила 4,2 мільйона доларів.

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При цьому двом іншим новачкам в "Торонто" дали значно більшу зарплату і довші контракти. Аарон Бейнс за два роки отримає 14,3 мільйона доларів, а Кріс Буше за ці ж два роки – 13,5 мільйона доларів.