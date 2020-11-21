Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи отбора на Евробаскет-2022. В ней не будет натурализованного американца Стивена Бертта. Против его участия выступили другие украинские баскетболисты.

36-летний Стивен Бертт должен был заменить в сборной Украины баскетболистов "Киев-Баскета", у которых обнаружили коронавирус. О том, что Бертт должен был получить вызов, сообщил главный редактор портала "Планета Баскетбол" Александр Прошута.

Стоит отметить, что Стивен Бертт стал первым натурализованным американцем в сборной Украины по баскетболу. Он получил украинское гражданство еще в 2011 году. И сыграл за сборную на Евробаскете-2011. Также принял участие в матчах сборной в 2012 году. Но после этого в сборную не вызывался, ведь сам баскетболист покинул Украину.

Однако Бертта в сборной Украины не будет. По данным Прошуты, игроки сборной Украины выступили против его вызова. Об этом они заявили главному тренеру команды Айнарсу Багатскису. Поэтому после этого тренер решил обойтись без помощи 36-летнего игрока.

Поэтому в финальную заявку сборной Украины попали 14 игроков. В воскресенье, 22 ноября, команда отправится в Любляну, где начнет полноценную подготовку к матчам квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября).

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Состав сборной Украины на матче второго игрового окна квалификации Евробаскета-2022: