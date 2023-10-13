4 октября 19-летний опорник сыграл за "горняков" в матче 2-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА против бельгийского Антверпена. Александр Роспутько вышел в стартовом составе Шахтера U-19 и помог команде одержать выездную победу 1:2. Футболист, отыгравший на позиции центрбека, провел на поле всю игру.

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Беглец футбол выплыл в России?

После поединка команда Алексея Белик возвращалась домой, но, как потом выплыло, не в полном составе. Роспутько неожиданно исчез в аэропорту, оставив после себя аккуратно сложенную форму. Это все, что удалось найти в местном аэропорту перед возвращением в Украину.

19-летний опорник словно развеялся в воздухе.

Интересно, что накануне Роспутько заключил новый долговременный контракт с Шахтером, рассчитанный на 5 лет. А тут после первого матча после пролонгации футболист куда-то исчезает.

Следует отметить, что пропавший футболист удалился из соцсетей1 и перестал отвечать на телефонные звонки.

По информации "Брутального футбола", Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу и оттуда уже скрылся в Россию.

Похоже, что в донецком Шахтере был свой "любитель русского мира".

К слову. Юноши Шахтера после двух туров группового раунда Юношеской лиги УЕФА идут на третьем месте в группе "Н", как и первая команда "горняков", набрав 3 балла. В чемпионате дончане U-19 лидируют в турнирной таблице, набрав в 10 турах 25 очков.

Что известно о бежавшем футболисте Александре Роспутьке