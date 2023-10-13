4 октября 19-летний опорник сыграл за "горняков" в матче 2-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА против бельгийского Антверпена. Александр Роспутько вышел в стартовом составе Шахтера U-19 и помог команде одержать выездную победу 1:2. Футболист, отыгравший на позиции центрбека, провел на поле всю игру.
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Беглец футбол выплыл в России?
После поединка команда Алексея Белик возвращалась домой, но, как потом выплыло, не в полном составе. Роспутько неожиданно исчез в аэропорту, оставив после себя аккуратно сложенную форму. Это все, что удалось найти в местном аэропорту перед возвращением в Украину.
19-летний опорник словно развеялся в воздухе.
Интересно, что накануне Роспутько заключил новый долговременный контракт с Шахтером, рассчитанный на 5 лет. А тут после первого матча после пролонгации футболист куда-то исчезает.
Следует отметить, что пропавший футболист удалился из соцсетей1 и перестал отвечать на телефонные звонки.
По информации "Брутального футбола", Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу и оттуда уже скрылся в Россию.
Похоже, что в донецком Шахтере был свой "любитель русского мира".
- Роспутько выступал в Академии Шахтера из возрастной команды U-9.
- В сезоне 2020/2021 Александр уже защищал команду до 19 лет.
- За спиной футболиста есть три чемпионства Украины в разных возрастных категориях (U-14, U-15 и U-17).
- В Шахтере называют сильной стороной Роспутька игру в отборе.
- Имеет в своем активе 4 матча за юношескую сборную Украины U-19.